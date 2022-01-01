اللجنة ذكرت في بيان لها أنّها تلقت اعتذاراً رسمياً من الاتحاد الغامبي لكرة القدم عن عدم خوص المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها يوم الخامس من الشهر الحالي, مشيرةً إلى أنّ اللجنة تُجري ترتيباتها من أجل تأمين مباريات ودية بديلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني.

