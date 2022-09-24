منتخب المكسيك يتدرب قبل ملاقاة بيرو في كاليفورنيا من قبل beIN SPORTS September 24, 2022 22:55 0:32 دقيقة واصل المنتخب المكسيكي تدريباتِه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية استعداداً لملاقاة بيرو في مباراة ودية تحضيراً لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب المكسيكي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة منتخب المكسيك يتدرب قبل ملاقاة بيرو في كاليفورنيا 0:32 دقيقة دجوكوفيتش يمنح التقدم لمنتخب أوروبا في كأس لايفر 0:34 دقيقة التونسي منذر الكبير مدرباً جديداً للرجاء الرياضي 0:53 دقيقة مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا 0:47 دقيقة بيريتيني يتغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 2:09 دقيقة ديبالا ...الفتى الذهبي الذي يناديه عرش روما 3:44 دقيقة قادة المشجعين العُمانيين يواصلون تحضيراتهم 1:29 دقيقة غيلبرتو يثني على اختيارات تشي تشي 3:09 دقيقة انطلاق الجولة الترويجية لكأس العالم في قطر 0:54 دقيقة سولير متفائل بحظوظ منتخب إسبانيا في مونديال قطر