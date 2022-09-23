رفاق العائد محمد صلاح الذين تبخر حلمهم في المشاركة بمونديال قطر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال سيلعبون في مصر بعد خسارتين أمام كوريا الجنوبية ودياً، وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا لتتم إقالة المدرب إيهاب جلال، قبل التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا.

