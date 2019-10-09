ألمانيا والأرجنتين بث مباشر

موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا

التغطية الخاصة

- نجوم التانغو يكثفون هجماتهم على مرمى تير شتيغن لكن غياب التركيز والتسرع حالا دون إدراك التعادل.

77 - كاد ألاريو أن يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته الزاحفة اعترض طريقها الدفاع الألماني وحولها إلى ركنية.

70 - بعد الهدف تحولت الأفضلية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، باريديس يسدّد وتير شتيغن يتفطن ويتصدى ببراعة.

65 - البديل ألاريو يتلقى عرضية من أكونيا ويسجل الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني من رأسية محكمة.

55 - أفضلية المنتخب الألماني تستمر في الشوط الثاني حيث كاد إيمري تشان أن يضيف الهدف الثالث لولا براعة الحارس الأرجنتيني أرماني.

- سكالوني يجري تغييرين مع بداية الشوط الثاني بإقحام كل من أوكامبوس وأكونيا بدلاً من ماركوس روخو وأنخل كوريا.

- الشوط الأول ينتهي بتفوّق صريح في النتيجة والأداء للمنتخب الألماني.

45 - في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول كاد غنابري أن يرفع الغلة الألمانية إلى ثلاثية لكن محاولته جانبت المرمى.

33 - الرد الأرجنتيني كان قوياً، فمن تسديدة قوية كاد دي بول أن يقلص الفارق لكن محاولته أعادها القائم الأيمن لتير شتيغن.

32 - المدافع مارسيل هارشتنبيرغ يسدّد كرة ثابتة انهالت على العارضة قبل أن يبعدها الدفاع الأرجنتيني.

- المنتخب الألماني يفرض أسلوبه على منتخب أرجنتيني تائه من دون هوية واضحة، إذ كان يحاول امتلاك الكرة والسيطرة عليها دون أن ينجح في الوصول إلى الثلث الأخير من مناطق الألمان.

22 - لوكاس كلوسترمان يمرر لغنابري ونجم بايرن يمنح الشاب هافارتس تمريرة رائعة استثمرها ببراعة وضاعف النتيجة للمنتخب الأماني.

15 - غنابري يستغل أخطاء الدفاع الأرجنتيني ويمنح التقدم للماكينات الألمانية.

14 - سيرج غنابري يقود هجمة مرتدة للمنتخب الألماني والمنفرد براندت يهدر فرصة التقدم.

9 - كاد لاوتارو مارتينيز أن يكسر صمت البداية الهادئة برأسية تفطن لها إيمري تشان وأبعدها عن مرمى تير شتيغن.

- المنتخب الأرجنتيني سيحاول تحقيق فوز معنوي في غياب نجمه الأول ليونيل ميسي، فيما يستمر المنتخب الألماني في البحث عن الخيارات الأمثل لبناء تشكيلة قوية.

تشكيلة ألمانيا

تشكيلة الأرجنتين

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للتعرف على قائمة الغيابات في المنتخبين:

ميسي يغيب عن مباراة الأرجنتين وألمانيا وجدل تير شتيغن - نوير يستمر