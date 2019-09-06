وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت الخميس على ملعب "ميموريال كوليسييم" في مدينة لوس أنجليس الأميركية، نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف ثلاثة أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جريمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الانكليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الأرجنتيني.

ورفع حكم اللقاء الأميركي جاير ماروفو البطاقة الصفراء في مباراة الأمس 10 مرات بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة من قبل لاعبي الفريقين، منها ثلاث بطاقات في الدقائق الـ 15 الأولى.

وكادت الأرجنتين أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 23 عندما مرر وسط توتنهام هوتسبر الإنكليزي جيوفاني لو سيلسو كرة الى لاوتارو مارتينيز عند حافة المنطقة، ومنه إلى نجم يوفنتوس باولو ديبالا الذي سدد كرة قوية أنقذها ببراعة حارس الاحتياط في مانشستر سيتي الإنكليزي كلاوديو برافو.

وحصلت تشيلي على أخطر الفرص قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما أجبر لاعب الوسط تشارلز أرانغيز حارس بورتو البرتغالي أغوستين مارشيسين على التدخل للحفاظ على نظافة شباكه.

وتبادل المنتخبان إهدار الفرص في الشوط الثاني، وأبرزها تشيلية بعدما مرر إدواردو فارغاس كرة إلى سيزار بيناريس سددها قوية ارتدت من القائم. وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع إهدار كوارتا فرصة أخيرة لمنتخب الـ "ألبيسيليستي" بعدما أصابت رأسيته القائم (88).

وتلعب الأرجنتين ودية ثانية أمام المكسيك في سان أنتونيو الثلاثاء، فيما تحل تشيلي ضيفة على هندوراس.