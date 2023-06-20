وتدين كولومبيا بفوزها إلى جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياس الذي افتتح التسجيل بضربة رأسية رائعة من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للقائد ظهير يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن (54).

ونجح كوادرادو في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء إثر لمسة يد على القائد يوزوا كيميش عقب تمريرة عرضية لمدافع لنس الفرنسي ديفر ماتشادو، فانبرى لها قوية بيمناه الى يمين تير شتيغن (82).

وهو الفوز الأول لكولومبيا على ألمانيا في تاريخ المواجهات الخمس التي جمعت بينهما حتى الآن.

وهي الخسارة الثانية توالياً لألمانيا التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس أوروبا بعد أقل من عام تحديداً على المباراة الافتتاحية في ميونيخ (من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو 2024)، بعد الأولى أمام مضيفتها بولندا 0-1 الجمعة.

كما هي المباراة الرابعة توالياً التي يفشل فيها رجال المدرب هانزي فليك في تحقيق الفوز بعد الخسارة أمام بلجيكا 2-3 في 28 آذار/مارس الماضي، والتعادل مع أوكرانيا 3-3 الإثنين الماضي.



