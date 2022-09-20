وتواجد نجم توتنهام سون هيونغ مين لكنه لم يشارك في التدريبات وهو الذي كان وصل لتوّه من لندن.

وأبدى مدرب كوريا الجنوبية ثقته في سون بعد أن سجل ثلاثية في مباراة ليستر سيتي مشيرًا إلى أن الأخير لا يزال يقدّم مستويات عالية رغم عدم تسجيله للأهداف.



