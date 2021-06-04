قمّة "ودية" بين إسبانيا والبرتغال من قبل beIN SPORTS June 4, 2021 10:36 3:19 دقيقة في إطار الاستعدادات لبطولة أوروبا المقبلة يستقبل منتخب إسبانيا نظيره البرتغالي في مواجهة ودية سيسعى خلالها كل طرف للخروج بالانتصار لدخول المنافسة الأوروبية بمعنويات عالية. المواجهة التي سيحتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ستشهد حضور ما لا يقلّ عن 15 ألف متفرج. تقارير إخبارية إسبانيا البرتغال مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة بوليفيا تحقق فوزها الأول في تصفيات المونديال 2:55 دقيقة أوكرانيا تتجاوز إيرلندا الشمالية ودياً 0:26 دقيقة تركيا تحقق الفوز على مولدوفا 3:03 دقيقة بلجيكا تكتفي بالتعادل مع اليونان وديًا 0:32 دقيقة البرتغال وألمانيا في نهائي "يورو" تحت 21 عاماً 1:01 دقيقة عبد الكريم حسن: "حققنا المهم في انتظار الأهم" 0:32 دقيقة حاملة لقب رولان غاروس بسهولة إلى الدور الثالث 3:25 دقيقة المنتخب القطري يحقق المطلوب أمام نظيره الهندي 1:48 دقيقة أنس جابر عازمة على التألّق في رولان غاروس 0:39 دقيقة فيدرر يتجاوز عقبة تشيليتش بنجاح