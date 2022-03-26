قطر تلاقي بلغاريا في مباراة ودية من قبل beIN SPORTS March 26, 2022 14:32 2:00 دقيقة يلتقي المنتخب القطري مع نظيره البلغاري في مباراة ودية على استاد المدينة التعليمية في فترة التوقف الدولي. تقارير إخبارية بلغاريا منتخب قطر مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة قطر تلاقي بلغاريا في مباراة ودية 0:39 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي 0:38 دقيقة منتخب مقدونيا الشمالية يحظى باستقبال الأبطال 5:54 دقيقة إبراهيم خضر يتحدث عن فوز الأرجنتين وتصريحات ميسي 0:32 دقيقة ميسي: "بعد المونديال عليَّ التفكير بأشياء كثيرة" 2:26 دقيقة الجماهير المغربية متفائلة بعد العودة بالتعادل 2:54 دقيقة زلزال يضرب الكرة الإيطالية 4:42 دقيقة ميسي يسجل والأرجنتين تواصل سيرها المتزن 4:36 دقيقة فرنسا تهزم كوت ديفوار ودياً 0:24 دقيقة مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ مونديال 2022