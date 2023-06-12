ومن المنتظر أن يلاقي السيليساو نظيره منتخب غينيا يوم السبت المقبل في مباراة ودية بملعب إسبانيول، على أن يغادر بعدها المنتخب البرازيلي إلى البرتغال لمواجهة السنغال بمدينة لشبونة. وتقام المباراتان في إطار حملة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لمكافحة العنصرية.

