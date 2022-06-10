وافتتح "نسور قرطاج" التسجيل عبر المدافع علي العابدي منذ الدقيقة 40.

وضاعف المهاجم عصام الجبالي النتيجة لفريق المدرب جلال القادري في الدقيقة 88.

وكان منتخب تشيلي قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+4 نفّذها دييغو فالنسيا وتألّق حارس مرمى تونس أيمن دحمان في التصدّي لها.

وبذلك بلغ المنتخب التونسي نهائي الدورة الدولية الودية ليواجه نظيره الياباني الذي تفوّق على غانا بأربعة أهداف لميكي ياماني (29) وكاورو ميتوما (45) وتاكيفوسا كوبو (73) ودايزن مايدا (82) مقابل هدف لجوردان أيو (44).

وتأتي المشاركة في هذه الدورة في إطار استعدادات المنتخب التونسي لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.