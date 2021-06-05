سجل للسويد إيميل فورشبرغ 16، ماركوس دانييلسون 34 وماركوس بيرغ 85، فيما وقع على هدف الخاسر فاهان بيشاخ شيان 64.

وأضاع سيباستيان لارسن ركلة جزاء للسويد 38.

وتلعب السويد في المجموعة الخامسة من "يورو 2020" إلى جانب إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.