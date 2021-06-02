على ملعب "أليانز ريفييرا" في نيس، كاد بنزيمة أن يكلل عودته بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 27 إلا أن الحارس داني وارد تألق في التصدي للكرة قبل أن يفتتح كيليان مبابي التسجيل للديوك في الدقيقة 35 ويضيف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 48 بلمحة فنية جميلة، وعثمان ديمبيلي الثالث في الدقيقة 79 إثر متابعته لكرة مرتدة من القائم إثر تسديدة من بنزيمة.

ولعب منتخب ويلز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 عندما طرد الحكم نيكو وليامس اثر اعتراضه الكرة التي سددها بنزيمة بيده من أمام المرمى، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراة ودية أخرى أمام بلغاريا الثلاثاء المقبل قبل استهلال مشواره في يورو 2020 بمواجهة نظيره الألماني في الخامس عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات المجموعة السادسة النارية التي تضم أيضاً البرتغال حاملة اللقب والمجر.

من جهتها تلعب ويلز في المجموعة الأولى إلى جانب كل من إيطاليا وسويسرا وتركيا، وتفتتح مشوارها في 12 حزيران/يونيو أمام سويسرا.