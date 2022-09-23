عبد الكريم حسن يتحدّث عن مواجهة كندا الودية من قبل beIN SPORTS September 23, 2022 21:20 0:49 دقيقة أكد لاعب المنتخب القطري عبد الكريم حسن بأن قلة التركيز كلفت العنابي هدفين لكن في باقي مجريات المباراة استطاع المنتخب أن يقترب من أداء كندا. مقابلات عبد الكريم حسن المنتخب القطري مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة كأس لايفر: تسيتسيباس يعزز تقدم فريق أوروبا 0:33 دقيقة كأس لايفر: رود يمنح النقطة الأولى لأوروبا 0:49 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 0:49 دقيقة عبد الكريم حسن يتحدّث عن مواجهة كندا الودية 3:05 دقيقة المنتخب الكندي يفوز ودياً على نظيره المنتخب القطري 1:01 دقيقة اليابان تتفوق على الولايات المتحدة 4:17 دقيقة ملفات مهمة على طاولة رابطة الأندية الأوروبية 5:54 دقيقة الأنظار تتجه لمباراة فيدرير الأخيرة 0:43 دقيقة محاكاة لاختبار مدى جاهزية حافلات نقل الجماهير 0:56 دقيقة "فيفا" يطلق تطبيقًا جديدًا بشأن بيانات اللاعبين