منتخب الأوروغواي وفي إطار استعداده لخوض غمار بطولة كوبا أميركا، استضاف في العاصمة مونتيفيديو فجر السبت، نظيره البنمي وغلبه بأهداف ماكسيميليانو غوميز 19، سواريز 69، وفيديريكو فالفيردي 79.

ودخل مهاجم برشلونة بديلاً في الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 69، بعد رحلة استشفائية بدأت منذ انتهاء عمليته الجراحية في الركبة اليمنى في 10-5-2019.

وسجل سواريز هدفه من حرة مباشرة رافعاً رصيده القياسي مع بلاده إلى 56 هدفاً (69) وقال بعد المباراة "من الجيد أن نمنح الناس وقتاً جميلاً. أنا سعيد لأنني تأكدت من الوصول بعد العمل الجاد. أشعر بانني بحالة جيدة بدنياً".

تابع اللاعب المتوج مع بلاده بنسخة 2011 "نحن بين المرشحين.. الحلم هو الفوز بالكأس".

وكانت مواجهة بنما الأخيرة قبل اللقاء الأول في كوبا أميركا ضد الإكوادور في 17-6-2019، حيث أوقعت القرعة منتخب السيليستي في المجموعة الثالثة إلى جانب اليابان وتشيلي مع الإكوادور بطبيعة الحال.