وأضاف دي بور أن عدَم مشاركة دي ليخت متعلّقة بمشاكل في الفَخذ، لكنّ القرار هو مجرّد إجراء احترازي وأنّه من المتوقّع أن يكون دي يخت جاهزاً للمشاركة في أوّل مباراة في اليورو أمام أوكرانيا في الثالث عشَر من الشهر الجاري.

