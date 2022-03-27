وكان نجم باريس سان جيرمان غاب عن الودية أمام كوت ديفوار في ملعب الـ "فيلودروم" بسبب التهاب في الحلق، لكنّ مدرب الديكة أكد تعافيَّ مبابي وجاهزيتَه لخوض الودية الثانية لأبطال العالم حين يستقبلون جنوب إفريقيا في مدينة ليل يوم الثلاثاء المقبل .

