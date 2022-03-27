وكان نجم باريس سان جيرمان غاب عن الودية أمام كوت ديفوار في ملعب الـ "فيلودروم" بسبب التهاب في الحلق، لكنّ مدرب الديكة أكد تعافيَّ مبابي وجاهزيتَه لخوض الودية الثانية لأبطال العالم حين يستقبلون جنوب إفريقيا في مدينة ليل يوم الثلاثاء المقبل .
ديشان يؤكد جاهزية مبابي لودية جنوب إفريقيا
وكان نجم باريس سان جيرمان غاب عن الودية أمام كوت ديفوار في ملعب الـ "فيلودروم" بسبب التهاب في الحلق، لكنّ مدرب الديكة أكد تعافيَّ مبابي وجاهزيتَه لخوض الودية الثانية لأبطال العالم حين يستقبلون جنوب إفريقيا في مدينة ليل يوم الثلاثاء المقبل .
تقارير إخبارية ديدييه ديشان منتخب فرنسا لكرة القدم مباريات دولية ودية كيليان مبابي