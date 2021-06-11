"دربي" قوي بين تونس والجزائر من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 11:19 2:04 دقيقة يستضيف المنتخب التونسي جاره الجزائري ودياً في دربي قوي ومثير استعداداً للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الجزائري مباريات دولية ودية المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة "دربي" قوي بين تونس والجزائر 2:45 دقيقة مباراة تحت أصوات القذائف والقصف 0:42 دقيقة بوغبا: "المنتخب أصبح أقوى بقدوم بنزيمة" 3:47 دقيقة يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق 4:29 دقيقة تعرف على آخر أخبار "يورو 2020" 2:42 دقيقة تركيا وإيطاليا في افتتاح "يورو 2020" 0:40 دقيقة موافقة رسمية على إقامة كوبا أميركا في البرازيل 1:09 دقيقة مدرب منتخب تركيا: "سنحاول الظهور بشكل جيد" 0:53 دقيقة كرايتشيكوفا تتخطّى ساكاري وتبلغ النهائي 0:40 دقيقة جائزة أفضل مدافع من نصيب الفرنسي غوبير