من جهتـه تحدّث الأخصائي في العلاج الطبيعي للسيليسا فابيو مازريد جيان عن استبعاد داني ألفيش المنتقل حديثـاً لفريق أونيفرسيداد المكسيكي، مؤكّداً أنّ السّبب يعود لعدم تحضيره الجيّد للموسم الجديد وتراجع لياقته البدنية.

