تعادل هولندا وألمانيا في مباراة ودية من قبل beIN SPORTS March 30, 2022 00:13 3:57 دقيقة في مباراة دولية ودية تعادلت هولندا مع ضيفتها ألمانيا بهدف لهدف، توماس مولر افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قبل أن يعدل ستيفن برخفاين النتيجة لهولندا في الدقيقة الثامنة والستين. الملخصات مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة منتخب الأرجنتين يتعادل خارج قواعده مع الإكوادور 5:28 دقيقة المنتخب البرازيلي ينتصر خارج قواعده على بوليفيا 3:18 دقيقة منتخب بيرو يهزم باراغواي ويصعد إلى الملحق العالمي 1:46 دقيقة الذوادي يرد على انتقادات هاري كاين 0:36 دقيقة الكاميرون تبلغ كأس العالم على حساب الجزائر 3:57 دقيقة تعادل هولندا وألمانيا في مباراة ودية 4:44 دقيقة فرنسا تكتسح جنوب إفريقيا ودياً 0:28 دقيقة تونس تطيح بمالي وتتأهل إلى مونديال قطر 0:38 دقيقة منتخب المغرب يصعد إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:01 دقيقة منتخب بولندا يحسم صعوده إلى مونديال قطر 2022