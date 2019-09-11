

وبدا فريق المدرب تشيتشي في طريقه للتعادل الثاني تواليا بعد الذي حققه قبل ثلاثة أيام في ميامي ضد كولومبيا 2-2 بفضل نجمه العائد نيمار الذي سجل هدفا ومرر كرة هدف الافتتاح لكاسيميرو في أول مشاركة له منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع حزيران/يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى إلى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه.

لكن المنتخب البيروفي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل 1-3 في 7 تموز/يوليو الماضي، خطف الفوز الثأري بهدف في الدقيقة 85 من اللقاء الذي بدأه نيمار على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 63 بدلا من روبرتو فيرمينو.

وتدين البيرو بفوزها المعنوي الهام إلى لويس أبرام الذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب بلاده بأفضل طريقة من خلال كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون (85)، ملحقا بمنتخب "سيليساو" هزيمته الأولى بعد 17 مباراة دون خسارة، وتحديدا منذ ربع نهائي مونديال روسيا حين خسر أمام بلجيكا 1-2 في 6 تموز/يوليو 2018.