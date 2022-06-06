ودون هدف السيليساو الوحيد نجمه نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة ريتشارليسون داخل المنطقة من قبل واتارو اندو، فانبرى لها الاختصاصي نيمار خادعاً الحارس (77).

وكان المنتخب البرازيلي تغلب على نظيره الكوري الجنوبي 5-1 قبل أيام في الإطار الودي أيضاً.

وبوصوله إلى 74 هدفاً دولياً في 119 مباراة بات نيمار على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الأسطورة بيليه (77) الهداف التاريخي للسيليساو.

وركلة الجزاء هي الرابعة توالياً يسجلها نيمار بعد ثنائيته في مرمى كوريا الجنوبية وأخرى في مرمى تشيلي في اذار/مارس الماضي.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزه الخامس توالياً وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 13 مباراة منذ نحو عام، علماً بأن خسارته الأخيرة تعود إلى سقوطه أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا في 11 تموز/يوليو عام 2021.

كما أنه وبحسب أوبتا لم يخسر أي مباراة ضد اليابان في 13 مواجهات (11 انتصارات وتعادلين).