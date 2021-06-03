وافتتح تورغان هازار التسجيل للشياطين الحمر (20) قبل أن يعادل جورجيوس تزافيلاس النتيجة (66).

وأبقى المدرب الاسباني روبرتو مارتينيز العديد من أبرز نجومه خارج التشكيلة الأساسية إما بسبب عدم جهوزيتهم أو كخيار شخصي، في حين شارك المهاجم روميلو لوكاكو أساسيًا.

إذ يتعافى صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين من كسر في الأنف وآخر في المحجر الأيسر، فيما لا يزال إيدن هازار يشعر بآلام في فخذه، بينما يتعافى أكسل فيتسل تدريجيًا من تمزق في وتر أخيل تعرض له في كانون الثاني/يناير الفائت مع بوروسيا دورتموند الألماني.

كما أبقى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني خارج التشكيلة وناب عنه سيمون مينيوليه، بالإضافة إلى المدافعين يان فيرتونغن وتوماس فيرمايلين ولاعب الوسط يوري تيليمانس الذي دخل في الدقائق الأخيرة.

كما دخل دريس مرتنس مع انطلاق الشوط الثاني.