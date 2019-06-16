وسجل لزامبيا أهدافها، موابي موسوندا 1 ، كينغس كانغوا 44 ، إينوك موابي 74، بين سجل ثنائية المغرب النجم حكيم زياش 24 و55 من ركلة جزاء.

وهذه المباراة الاستعدادية الثانية لفريق المدرب هيرفي رينار بعد الهزيمة من غامبيا 1-0 الأربعاء الماضي.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة في البطولة القارية إلى جانب نامبييا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وفازت السنغال على نيجيريا بهدف وحيد سجله أدريسا غاي في اللقاء الودي الذي جرى بمصر اليوم أيضاً.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة؛ فاز منتخب الجزائر على نظيره المالي 3-2، دائماً في الإطار الودي.

وسجل للخضر بغداد بونجاح 42، يوسف بلايلي من علامة الجزاء 70، وآندي دولور 75.