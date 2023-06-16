وسجل كل من ستراهينيا إيراكوفيتش (7) وديان يوفيليك (84 و90+4) أهداف المنتخب الصربي فيما دوّن محمود مرضي (53) وموسى التعمري (65) هدفي الأردن.

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الكولومبي على منتخب العراق بهدف دون رد والسويد على نيوزيلندا 4-1.