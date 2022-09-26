المنتخب السعودي يستعد لمواجهة أميركا September 26, 2022 17:54 0:29 دقيقة يستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ودياً في إسبانيا في إطار التحضير للمونديال. تقارير إخبارية المنتخب السعودي مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة استبعاد أرنولد من قائمة إنكلترا قبل مواجهة ألمانيا 0:34 دقيقة منتخب قطر يسعى لتصحيح المسار أمام تشيلي 0:29 دقيقة المنتخب السعودي يستعد لمواجهة أميركا 0:38 دقيقة مدرب بلجيكا يتحدث عن الصعوبات قبل كأس العالم 0:33 دقيقة برشلونة يؤكد خضوع أراوخو لجراحة في الفخذ الأربعاء 0:31 دقيقة واتفورد يعلن تعيين بيليتش مدرباً جديداً للفريق 0:34 دقيقة فعالية رياضية تراثية تعرف الجماهير على رياضة الهجن 1:38 دقيقة المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمواجهة باراغواي 2:02 دقيقة رئيس الاتحاد التونسي يشدد على أهمية لقاء البرازيل 0:37 دقيقة استبعاد أليكساندر-أرنولد من مواجهة ألمانيا