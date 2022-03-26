وفاجأ بريل إيمبولو مهاجم المنتخب السويسري والذي يلعب في بوروسيا مونشينغلادباخ الألماني، أصحاب الأرض عندما أحرز هدف التقدم لسويسرا في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل المنتخب الإنكليزي عن طريق لوك شو ظهير مانشستر يونايتد في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 78 سجل قائد منتخب الأسود الثلاثة هاري كاين الهدف الثاني لإنكلترا من ركلة جزاء.

ويحتل المنتخب الإنكليزي المرتبة الخامسة عالمياً في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية فيما تأتي سويسرا في المرتبة الرابعة عشرة.

وبتسجيله الهدف الـ49 على الصعيد الدولي في 68 مباراة فقط، تخطى كاين الذي بدأ مسيرته الدولية قبل 7 سنوات، غاري لينيكر وتساوى مع بوبي تشارلتون، ولا يزال يفصله لمعادلة رقم واين روني سوى 4 أهداف.

