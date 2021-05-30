السويد تهزم فنلندا ودياً May 30, 2021 20:00 0:28 دقيقة تغلب المنتخب السويدي على نظيرهِ الفنلندي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت في العاصمة السويدية ستوكهولم في إطار تحضيراتهما لبطولة أوروبا. تقارير إخبارية فنلندا المنتخب السويدي -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها 0:28 دقيقة السويد تهزم فنلندا ودياً 0:36 دقيقة غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس 0:39 دقيقة الزمالك يتوج بلقب الدوري الإفريقي في كرة السلة 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً 0:48 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن دوري السوبر الأوروبي 0:36 دقيقة وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه 2:42 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا