ويسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل العودة إلى المباريات الرسمية، من خلال إقامة معسكر إعدادي في مدينة الرياض ينطلق في 22 أذار/مارس حتى مباراة منتخب فلسطين.

ويأتي معسكر المنتخب السعودي ضمن أيام "فيفا" الدولية الرسمية والتي يسعى كلا المنتخبين إلى الاستفادة منها بالوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

وكان الاتحاد السعودي أعلن الأربعاء، موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد مباراتهما إلى 30 آذار/مارس في السعودية بدلًا من موعدها السابق بتاريخ 7 حزيران/يونيو.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدرة لكنه لعب مباراة أقل، فيما تتذيل فلسطين المجموعة برصيد 4 نقاط.

من جهته، يحتل المنتخب الكويتي المركز الثاني في مجموعته (الثانية) مع 10 نقاط بالتساوي مع الأردن بفارق نقطتين ومباراة زائدة عن أستراليا المتصدرة.