ولعب حارس المرمى محمد العويس دوراً بازراً في النتيجة، حيث تألق بشكل لافت ونجح في المحافظة على نظافة شباكه، بعدما تصدى لعدة كرات شكلت خطورة بالغة على مرماه.

وكان المنتخب الإكوادوري الطرف الأفضل والأكثر وصولاً للمرمى خلال الشوط الأول، ولاحت له فرصة عندما توغل غونسالو بلاتا بكرة داخل المنطقة لكن شراحيلي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية (8).

وأنقذ العويس مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية بييرو هينكابي ببراعة (9)، ورد الأخضر بتسديدة هتان باهبري علت العارضة (12).

وسدد إينر فالنسيا كرة بجانب القائم (15)، وأهدر فراس البريكان فرصة عندما استغل سقوط أحد المدافعين وخطف الكرة واتجه للمرمى لكنه سددها سهلة بين يدي الحارس ألكسندر دومينغيس (41).

وواصل محمد العويس تألقه عندما طار لتسديدة فالنسيا القوية وحولها بصعوبة إلى ركنية (45).

وواصلت الإكوادور أفضليتها في الشوط الثاني، وتابع العويس تألقه وتصدى لكرة خوسيه سيفوينيتس (62)، وسدد هينكابي كرة بجوار القائم (78) وأبعد العويس كرة خطرة لأنخل مينا وحولها إلى ركنية (81).

وكاد نواف العابد يوجه ضربة قاضية للإكوادور من هجمة سريعة لكنه سدد كرة سهلة بين يدي الحارس (82).