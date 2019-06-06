متابعة - فراس بن أحمد

وافتتح ريتشارليسون التسجيل في الدقيقة 16 ثم أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأضاع خوخي بوعلام ركلة جزاء في الدقيقة 96 بعد أن فقد توازنه واصطدمت كرته بالعارضة.

وغادر النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة العشرين الملعب مصاباً بالتواء في كاحله الأيمن.

ويخوض المنتخب القطري مواجهات كوبا أميركا، التي تقام في البرازيل انطلاقاً من 14 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز، في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

ويستهل العنابي مبارياته في كوبا أمريكا بلقاء باراغواي يوم 16 يونيو/حزيران في ملعب ماراكانا الشهير.

في المقابل، سيكون المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى مع منتخبات بوليفيا وفينزويلا وبيرو.

وسيفتتح منتخب السامبا المنافسات بمواجهة بوليفيا يوم 14 يونيو/ حزيران في ملعب مورومبي بساوباولو.

قطر والبرازيل - أحداث وأهداف المباراة

البرازيل - قطر | نهاية المباراة بفوز البرازيل على قطر 2-صفر

دق 96 البرازيل - قطر | بوعلام يفقد التوازن ويضيع ركلة الجزاء بعد اصطدام الكرة بالعارضة

دق 80 البرازيل - قطر | بوعلام ينفذ كرة ثابتة استقرت بين يدي الحارس إيدرسون

دق 72 البرازيل - قطر | الهيدوس يحاول

دق 66 البرازيل - قطر | منتخب قطر يهدد مرمى البرازيل بمحاولة من سالم الهاجري

دق 56 البرازيل - قطر | تصويبة جيسوس يردها سعد الشيب

البرازيل - قطر | عودة المباراة في شوطها الثاني

البرازيل - قطر | نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل على قطر 2-صفر

دق 42 البرازيل - قطر | الحكم يتراجع عن اعطاء البرازيل ركلة جزاء بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو الـVAR

دق 38 البرازيل - قطر | عبد الكريم حسن يخترق ويصوب لكن كرته تمر فوق الشباك

دق 24 البرازيل - قطر | غابرييل جيسوس يسجل الهدف الثاني لمنتخب السامبا (2-صفر)

دق 20 البرازيل - قطر | نيمار يغادر الملعب بسبب اصابته في كاحله الأيمن

دق 16 البرازيل - قطر | ريتشارليسون يفتتح التسجيل لمنتخب البرازيل (1-صفر)

دق 11 البرازيل - قطر | تصويبة كوتينيو كانت قريبة من شباك العنابي

البرازيل - قطر | بداية المباراة في ملعب ماني غارينشا

تشكيلة المنتخب القطري

تشكيلة المنتخب البرازيلي: نيمار أساسي