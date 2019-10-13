ولم يتمكن نجوم البرازيل بقيادة نيمار الذي أصيب مبكراً من الخروج بنتيجة أفضل من التعادل 1-1 أمام نيجيريا في المباراة التي أقيمت في سنغافورة.

وتعّرض نيمار لإصابة عضلية حرمته من إكمال المباراة ليشترك كوتينيو بدلاً منه مع الدقيقة 12.

وتقدم منتخب نيجيريا ثالث إفريقيا بفضل هدف أريبو (35) قبل أن يعدل لأبطال أميركا الجنوبية نجم ريال مدريد كاسيميرو (48).

ولم يتمكن منتخب البرازيل من خطف الفوز رغم الاستعانة بخدمات ريتشارلسون وروبيرتو فيرمينيو وأرثور في الشوط الثاني ليستمر الغياب عن الانتصارات للمرة الرابعة توالياً.

وتعادلت البرازيل في مبارياتها الودية مع كولومبيا 2-2 وخسرت من بيرو 1-0 وتعادلت مع السنغال 1-1 قبل هذه المباراة.

