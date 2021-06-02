وبعدما فرضوا سيطرتهم الواضحة ولكن العقيمة خلال نصف الساعة الأول من المباراة، اضطر رجال المدرب غاريث ساوثغايت إلى الانتظار حتى الشوط الثاني لإحراز هدف الفوز عن طريق بوكايو ساكا (57)، وسرعان ما تراجعوا إلى الدفاع.

ويلاقي منتخب "الأسود الثلاثة" رومانيا يوم الأحد في آخر اختبار ودّي قبل خوض غمار "يورو 2020".

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لظهير ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد قد تحرمه من المشاركة في نهائيات البطولة القارية.

وتفتتح إنكلترا مشوارها في المجموعة الرابعة ضمن منافسات "يورو 2020" بملاقاة كرواتيا وصيفة بطلة العالم يوم 13 من الشهر الحالي ثمّ إسكتلندا يوم 18 على أن تختتم الدور الأول بمواجهة جمهورية التشيك يوم 22 يونيو.

يذكر أن جميع مباريات إنكلترا في الدور الأول ستدور في ملعب ويمبلي الشهير.