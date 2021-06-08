واضطر الاسبان لخوض اللقاء بفريق تحت الـ21 عاماً بعدما وضع الفريق الأول بأكمله في العزل نتيجة إصابة لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا.

ورغم ذلك، قدم شبان "لا روخا" مباراة جيدة قبل النهائيات القارية وأنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفي هوغو غيامون (3) وابراهيم دياس (24) كما أهدروا ركلة جزاء عبر أبل رويس (30).

وحسم الإسبان النتيجة نهائياً حين أضاف البديلان خوان ميراندا (53) وخافيير بوادو (72) هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية حيث تبدأ مشوارها الإثنين ضد السويد، قبل أن تلتقي بولندا وسلوفاكيا في 19 و23 الحالي.

وفي زلين، ظهرت تشيكيا بشكل مغاير لخسارتها الودية القاسية أمام إيطاليا الجمعة برباعية نظيفة، وأنهت استعداداتها للنهائيات القارية بالفوز على ضيفتها ألبانيا بثلاثة أهداف لباتريك شيك (18) ولوكاش ماسوبوست (68) وأوندريه شيلوستكا (89)، مقابل هدف لسوكول شيكاليتشي (42).

وتلعب تشيكيا في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة حيث تبدأ مشوارها ضد اسكتلندا الإثنين في غلاسكو حيث تلتقي أيضاً كرواتيا الجمعة المقبل، قبل الانتقال إلى لندن وملعب "ويمبلي" لمواجهة إنكلترا في الجولة الأخيرة في 22 الحالي.

تعادل المجر وأيرلندا

وخيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المجري وضيفه الايرلندي اليوم الثلاثاء في بودابست.

ويلعب المنتخب المجري ضمن المجموعة السادسة في يورو 2020 إلى جوار منتخبات ألمانيا وفرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا.

