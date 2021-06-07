في دسلدورف قدّم الـ"مانشافت" مباراة كبيرة أمام ضيف متواضع ودك شباكه عن طريق كل من روبن غوسينس (19) وإلكاي غوندوغان (21) وتوماس مولر (27) والحارس روبيرت أوزولس (39 بالخطأ في مرمى فريقه) وسيرج غنابري (45) وتيمو فيرنر (50) ولوروا سانيه (76) في حين سجّل للاتفيا أليكسيجس سافيلييفس (75).

وشهدت المباراة تكريم الحارس المخضرم مانويل نوير بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع منتخب ألمانيا، إذ بات أيضاً أوّل حارس ألماني يدافع عن عرين المنتخب في 100 مباراة دولية.

ووقف يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني وباقي لاعبي الـ"مانشافت" في ممر شرفي تكريما لنوير مع تصفيق حوالي ألف مشجع حضروا المباراة وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة استمرار أزمة جائحة كورونا.

وكان المنتخب الألماني تعادل على أرضه (1-1) أمام الدنمارك ودياً في منذ خمسة أيام، وهو مطالب بتقديم أداء قوي في اليورو في مجموعة "الموت" التي تضم إلى جانبه فرنسا بطلة العالم والبرتغال حاملة اللقب والمجر.