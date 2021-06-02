وافتتح لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الشاب فلوريان نيوهاوس التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يدرك مهاجم لايبزيغ يوسف بولسن التعادل من فرصة وحيدة للدنماركيين في المباراة في الدقيقة 71.

وتلتقي ألمانيا، الذي ستواجه لاتفيا في آخر مبارياتها الودية في السابع من الشهر الحالي، مع فرنسا بطلة العالم في افتتاح مبارياتها ببطولة أوروبا 2020 في 15 يونيو/حزيران الحالي، وستواجه أيضا حاملة اللقب البرتغال والمجر ضمن المجموعة السادسة.

في المقابل، ستلتقي الدنمارك مع البوسنة يوم الأحد المقبل في آخر اختبار ودّي قبل بدء مشوارها في المسابقة القارية أمام فنلندا في 12 من الشهر الحالي، وستواجه أيضا بلجيكا وروسيا ضمن المجموعة الثانية على أرضها في كوبنهاغن.