آخر استعدادات منتخب تونس قبل مواجهة البرازيل من قبل beIN SPORTS September 26, 2022 21:01 2:10 دقيقة آخر استعدادات منتخب تونس للمباراة الودية المنتظرة ضد نظيره البرازيلي على ملعب حديقة الأمراء في باريس. تقارير إخبارية منتخب تونس مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة نسور قرطاج أمام اختبار ودي كبير ضد البرازيل 2:33 دقيقة الهلال يفوز على القادسية في حفل اعتزال الخالدي 0:55 دقيقة تحديد موعد إقامة مباراة الكلاسيكو 1:10 دقيقة كوريا الجنوبية تتحضر لملاقاة الكاميرون 2:10 دقيقة آخر استعدادات منتخب تونس قبل مواجهة البرازيل 0:38 دقيقة استبعاد أرنولد من قائمة إنكلترا قبل مواجهة ألمانيا 0:34 دقيقة منتخب قطر يسعى لتصحيح المسار أمام تشيلي 0:29 دقيقة المنتخب السعودي يستعد لمواجهة أميركا 0:38 دقيقة مدرب بلجيكا يتحدث عن الصعوبات قبل كأس العالم 0:33 دقيقة برشلونة يؤكد خضوع أراوخو لجراحة في الفخذ الأربعاء