ودّية جديدة للسعودية أمام أيسلندا في أبو ظبي

وخاض الأخضر ثلاث مباريات في معسكره الذي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ففاز على مقدونيا الشمالية 1-0، وتعادل مع ألبانيا 1-1، وهندوراس 0-0.

وركّز المدرب الفرنسي إيرفي رونار في الوقوف على مستويات اللاعبين، بهدف التوصل للتشكيل الأمثل الذي سيعتمد عليه في المباريات الرسمية.

وساد الارتياح الجهاز الفني بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين، حيث التحق الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري بالمعسكر يوم الخميس، بعد فترة تأهيل في مركز سبيتار بالدوحة استمرت نحو أسبوعين. خضعا لتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي، وهو ما ينطبق على المهاجم صالح الشهري الذي شعر ببعض الآلام في الفخذ بعد ودية هندوراس.

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.