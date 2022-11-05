English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
مباريات دولية ودية

ودّية جديدة للسعودية أمام أيسلندا في أبو ظبي

من قبل

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراته الودية الرابعة في معسكره في أبو ظبي، الأحد أمام أيسلندا على ملعب محمد بن زايد، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق بعد نحو أسبوعين.

AFP

وخاض الأخضر ثلاث مباريات في معسكره الذي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ففاز على مقدونيا الشمالية 1-0، وتعادل مع ألبانيا 1-1، وهندوراس 0-0.

وركّز المدرب الفرنسي إيرفي رونار في الوقوف على مستويات اللاعبين، بهدف التوصل للتشكيل الأمثل الذي سيعتمد عليه في المباريات الرسمية.

وساد الارتياح الجهاز الفني بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين، حيث التحق الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري بالمعسكر يوم الخميس، بعد فترة تأهيل في مركز سبيتار بالدوحة استمرت نحو أسبوعين. خضعا لتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي، وهو ما ينطبق على المهاجم صالح الشهري الذي شعر ببعض الآلام في الفخذ بعد ودية هندوراس.

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

إيرفي رونار مباريات دولية ودية كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق المنتخب القطري يواجه منتخب ألب
اقرأ
المنتخب القطري يواجه منتخب ألبانيا المحلي ودّيًا
التالي
-

آخر الأحداث

>