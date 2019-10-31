ميسي يقود الارجنتين في مواجهتي البرازيل والاوروغواي

يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي الى صفوف منتخب بلاده الارجنتين لمواجهة البرازيل والاوروغواي وديا الشهر المقبل، بعد ان استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني الى التشكيلة الرسمية.

ولم يخض ميسي اي مباراة مع منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الامم الاميركية الجنوبية (كوبا اميركا) في 7 تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد ان تم ايقافه لثلاثة اشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الارجنتين اربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر والمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والاكوادور 6-1.

وتلتقي الارجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل ان تواجه الاوروغواي في اسرائيل في 18 منه.

يذكر ان ميسي عانى من اصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في اب/اغسطس الماضي، ثم من اصابة عضلية اخرى في ايلول/سبتمبر.

بيد ان ميسي بات في افضل حالة بدنية له في الاسابيع الاخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات كان اخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.