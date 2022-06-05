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دوري أبطال إفريقيا
مباريات دولية ودية

ميسي يصعق إستونيا بخماسية ودياً

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واصل المنتخب الأرجنتيني انتصاراته العريضة واكتسح إستونيا بخمسة أهداف نظيفة سجلها جميعاً الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة دولية ودية أقيمت مساء الأحد.

AFP

أقيمت المباراة على ملعب إل سادار في مدينة بنبلونة الإسبانية، وسجل ميسي أهدافه في الدقائق (8 من ركلة جزاء و45 و47 و71 و76).

وتأتي هذه النتيجة العريضة لتؤكد على تألق ميسي مع منتخب بلاده مؤخراً، إذ أنها جاءت بعد قيادة أسطورة الأرجنتين لمنتخب بلاده للفوز على إيطاليا بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي والتتويج بلقب فيناليسيما.

وهي المرة الثانية التي يسجل فيها ميسي خمسة أهداف في مباراة واحدة إذ كانت الأولى عندما أحرز خمسة أهداف مع برشلونة في شباك ليفركوزن الألماني في المباراة التي أقيمت في إياب ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا موسم (2011-2012) ويومها انتهت المباراة بفوز برشلونة (7-1).
 

المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي مباريات دولية ودية
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