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دوري الأمم الأوروبية
مباريات دولية ودية

ميسي يسجل رقماً قياسياً جديداً في مسيرته

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سجل الأسطورة ليونيل ميسي هدفاً هو الأسرع في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف وذلك بعد دقيقة واحدة و19 ثانية من بداية المباراة، التي فاز بها منتخب بلاده على أستراليا ودياً 2-0 في الصين.

Reuters

وسجل ميسي للمباراة السابعة على التوالي ضد الأرجنتين، بما في ذلك كأس العالم التي أقيمت في قطر وتوج التانغو بلقبها، والمباريات الودية، وهو رقم قياسي شخصي له.

وسجل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين جيرمان بيزيلا 68.

وكانت منتخب التانغو غلب نظيره الأستراليا في دور الـ16 ضمن مونديال قطر 2-1 ووقع ميسي أيضاً على الهدف الأول في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي.

وهذه المباراة الأولى لميسي منذ إعلانه مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجّل فيها هدفه الدولي الرقم 104 في 176 مشاركة مع المنتخب.

وتواجه الأرجنتين الإثنين المقبل إندونيسيا، في مباراة ودية في جاكارتا.
 

 

 

منتخب أستراليا المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي
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