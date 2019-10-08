العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا بث مباشر

من قبل

مباراة الأرجنتين وألمانيا الودية أهم مباريات الأربعاء ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

https://twitter.com/Argentina

ألمانيا والأرجنتين بث مباشر

موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا 

البث المباشر لمباراة ألمانيا والأرجنتين انطلاقاً من الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة الأحد.

مباراة الأرجنتين وألمانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ألمانيا والأرجنتين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

للتعرف على قائمة الغيابات في المنتخبين:

ميسي يغيب عن مباراة الأرجنتين وألمانيا وجدل تير شتيغن - نوير يستمر

السابق ميسي يغيب عن مباراة الأرجنتين
اقرأ
ميسي يغيب عن مباراة الأرجنتين وألمانيا وجدل تير شتيغن - نوير يستمر
التالي

آخر الأحداث