English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

مواجهة ودّية مرتقبة بين العراق والمكسيك

من قبل

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره المكسيكي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إسبانيا، وذلك ضمن برنامج تحضيرات واستعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس أن "المنتخب العراقي سيلتقي منتخب المكسيك وديا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إسبانيا".

ويلعب المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 برفقة الأرجنتين والمملكة العربية السعودية وبولندا.

وتستهل المكسيك مشوارها في مونديال قطر بملاقاة بولندا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد 974.

وستكون المباراة الودية في إسبانيا المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986 حين خسر المنتخب العراقي صفر-1 خلال مشاركته الأولى والوحيدة في النهائيات العالمية.                
 

المنتخب العراقي مباريات دولية ودية المنتخب المكسيكي كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق مواجهة ودية مرتقبة بين تونس وا
اقرأ
مواجهة ودية مرتقبة بين تونس والبرازيل استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™
التالي
-

آخر الأحداث

>