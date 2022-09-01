مواجهة ودّية مرتقبة بين العراق والمكسيك

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس أن "المنتخب العراقي سيلتقي منتخب المكسيك وديا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إسبانيا".

ويلعب المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 برفقة الأرجنتين والمملكة العربية السعودية وبولندا.

وتستهل المكسيك مشوارها في مونديال قطر بملاقاة بولندا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد 974.

وستكون المباراة الودية في إسبانيا المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986 حين خسر المنتخب العراقي صفر-1 خلال مشاركته الأولى والوحيدة في النهائيات العالمية.

