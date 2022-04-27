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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

مواجهة ودية بين اليابان والبرازيل استعداداً لمونديال قطر

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يواجه المنتخب الياباني نظيره البرازيلي في مباراة ودية تقام في العاصمة طوكيو في 6 حزيران/يونيو المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بحسب ما أعلن الأربعاء الاتحاد الياباني لكرة القدم.

AFP

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان في بيان "نحن سعداء للغاية للعب ضد البرازيل المصنف الرقم واحد في هذا الوقت حيث نبدأ استعداداتنا لكأس العالم" المقررة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر.

وأضاف "نريد بناء منتخب يتنافس مع المنتخبات التي تتصدر تصنيف فيفا".

ووقعت اليابان في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا أو نيوزيلندا اللذين سيتواجهان في ملحق دولي في 14 حزيران/يونيو المقبل.   

كما تواجه اليابان ضيفتها باراغواي في مدينة سابورو في الثاني من حزيران/يونيو، إضافة إلى منتخبين آخرين لم يتم الافصاح عن هويتهما في 10 و14 منه في أوساكا.
                  

المنتخب الياباني المنتخب البرازيلي مباريات دولية ودية كأس العالم FIFA قطر 2022™
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