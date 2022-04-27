مواجهة ودية بين اليابان والبرازيل استعداداً لمونديال قطر

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان في بيان "نحن سعداء للغاية للعب ضد البرازيل المصنف الرقم واحد في هذا الوقت حيث نبدأ استعداداتنا لكأس العالم" المقررة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر.

وأضاف "نريد بناء منتخب يتنافس مع المنتخبات التي تتصدر تصنيف فيفا".

ووقعت اليابان في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا أو نيوزيلندا اللذين سيتواجهان في ملحق دولي في 14 حزيران/يونيو المقبل.

كما تواجه اليابان ضيفتها باراغواي في مدينة سابورو في الثاني من حزيران/يونيو، إضافة إلى منتخبين آخرين لم يتم الافصاح عن هويتهما في 10 و14 منه في أوساكا.

