منتخب مصر يواصل التراجع ويخسر من كوريا الجنوبية برباعية

وتأتي الخسارة وسط حالة عدم استقرار يعيشها "الفراعنة" بعد الخسارة المفاجئة أمام إثيوبيا صفر-2 الخميس الماضي في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بعد فوز باهت ومتأخر في الأولى ضد ضيفته غينيا.

وكان رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام المح السبت إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال نتيجة الاداء السيئ.

وكان عُين جلال، المدرب السابق لبيراميدز، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة في 12 نيسان/أبريل الفائت خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش بعد فشل الاخير في قيادة المنتخب الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

سجل لمنتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس العالم نهاية العام أوي-جو هوانغ (16)، كيم يونغ-غوون (22)، البديل تشو غيو-سونغ (85) وكوون تشانغ-هون (90+1)، فيما سجل هدف الفراعنة الوحيد مصطفى محمد (38).

وكان أكبر فوز لمصر على كوريا الجنوبية عام 1964 بنتيجة 10-صفر.

خسارة ثقيلة

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عبر هوانغ الذي استغل تمريرة عرضية وحولها رأسية الى يسار الحارس محمد الشناوي.

وضاعف فريق المدرب البرتغالي باولو بنتو النتيجة بعدما رفع نجم توتنهام الانكليزي هيونغ-مين سون الكرة من ركنية نحو القائم القريب تابعها هوانغ تمريرة برأسه نحو القائم الثاني وتابعها يونغ-غوون رأسية منخفضة.

وقلّص الفراعنة النتيجة قبل الاستراحة عبر مصطفى محمد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء الى يسار الحارس كيم سونغ غيو.

وقبل نهاية المباراة، أضاف البديل غيو-سونغ الهدف الثالث بتسديدة جميلة لولبية من مشارف المنطقة الى يسار حارس الاهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز تشانغ-هون الهدف الرابع برأسية إثر عرضية من جين-سو كيم.

يذكر أن كوريا الجنوبية وقعت مع البرتغال وغانا والأوروغواي في المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

