English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

منتخب المغرب بقيادة الركراكي ينجح في الاختبار الودي ضد تشيلي

من قبل

حقق المنتخب المغربي انتصاراً مهماً على نظيره التشيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في ملعب نادي إسبانيول ببرشلونة الإسبانية استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

ففي أول ظهور لأسود الأطلس تحت قيادة المدرب وليد الركراكي قدمت العناصرُ المغربية أداءً جيدا حيث افتتح سفيان بوفال النتيجة من ركلة جزاء عند الدقيقة 65، فيما أمن عبد الحميد الصبيري الانتصار المغربي عند الدقيقة 78 هذا وسيلعب المغرب مباراته الإعدادية الثانية أمام باراغواي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة إشبيلية.
 

منتخب تشيلي منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي
السابق التعادل السلبي يحسم مباراة الس
اقرأ
التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية والإكوادور
التالي
-

آخر الأحداث

>