منتخب المغرب بقيادة الركراكي ينجح في الاختبار الودي ضد تشيلي

ففي أول ظهور لأسود الأطلس تحت قيادة المدرب وليد الركراكي قدمت العناصرُ المغربية أداءً جيدا حيث افتتح سفيان بوفال النتيجة من ركلة جزاء عند الدقيقة 65، فيما أمن عبد الحميد الصبيري الانتصار المغربي عند الدقيقة 78 هذا وسيلعب المغرب مباراته الإعدادية الثانية أمام باراغواي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة إشبيلية.

