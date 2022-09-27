مصر تفوز على ليبيريا ودياً بثلاثية نظيفة

من قبل AFP September 27, 2022 23:31 حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على نظيره الليبيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب الاسكندرية الدولي.