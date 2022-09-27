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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

مصر تفوز على ليبيريا ودياً بثلاثية نظيفة

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حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على نظيره الليبيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب الاسكندرية الدولي.

Reuters

وسجل أهداف الفراعنة عمر مرموش (38) ومحمد عبد المنعم (58) واحمد حسن "كوكا" (90+4 من ركلة جزاء). 

                  
 

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