مصر تفوز على ليبيريا ودياً بثلاثية نظيفة من قبل AFP September 27, 2022 23:31 حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على نظيره الليبيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب الاسكندرية الدولي. Reuters وسجل أهداف الفراعنة عمر مرموش (38) ومحمد عبد المنعم (58) واحمد حسن "كوكا" (90+4 من ركلة جزاء). منتخب مصر مباريات دولية ودية ليبيريا السابق الجزائر تتخطى نيجيريا ودياً اقرأ التالي ماذا قال عصام الجبالي عن مواجه اقرأ - آخر الأحداث September 27, 2022 23:38 التعادل يحسم مواجهة المغرب وباراغواي September 27, 2022 23:33 ماذا قال عصام الجبالي عن مواجهة البرازيل الودّية ؟ September 27, 2022 23:31 مصر تفوز على ليبيريا ودياً بثلاثية نظيفة September 27, 2022 23:17 الجزائر تتخطى نيجيريا ودياً September 27, 2022 22:56 السعودية تتعادل سلبًا مع الولايات المتحدة September 27, 2022 21:56 فوز ودّي كبير للبرازيل على تونس September 27, 2022 21:16 الهيدوس: "أصلحنا أخطاء المباراة السابقة" September 27, 2022 21:06 أوروغواي تهزم كندا ودّيًا September 27, 2022 20:33 التعادل يسيطر على لقاء قطر وتشيلي الودي September 27, 2022 19:20 فنزويلا تتغلّب على الإمارات ودّيًا