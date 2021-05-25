مباراة إسبانيا والبرتغال الودية ستقام بحضور جماهيري

وأكدت وزارة الصحة في حكومة مدريد الإقليمية أنه تم تحديد نسبة الجماهير في المدرجات بـ 30 في المئة من القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 68 ألفاً لملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد المتوج مؤخراً بلقب "الليغا".

وفرضت السلطات المحلية شروطاً صارمة، قضت بارتداء الكمامات وعدم السماح بالتدخين وتناول الطعام أو المشروب في المدرجات، ودخول الجماهير إلى الملعب في أوقات متباينة من أجل تلافي الاحتكاك والاكتظاظ.

وتعتبر الودية بين المنتخبين الحدث الرياضي الاحترافي الأهم الذي يقام في العاصمة الاسبانية بمواكبة جماهيرية منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وعانت إسبانيا من الجائحة حيث سجلت 80 ألف حالة وفاة وإصابة 3,6 ملايين شخص بالفيروس، فيما سجلت مدريد أكبر عدد وفيات.

وتراجعت ارقام الوفيات والاصابات في اسبانيا بعد برنامج حملة التلقيح، وقابلتها السلطات المحلية بالتخفيف من القيود الصارمة.

وفي خطوة مشجعة على صعيد الجائحة، منحت الحكومة الشهر الحالي أندية كرة القدم الضوء الاخضر لعودة الجماهير إلى الملاعب في المرحلتين الأخيرتين من الدوري في المناطق التي تسجل معدلات منخفضة من الحالات الإيجابية.

وتدخل ودية إسبانيا والبرتغال ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو المقبل.

