كيروش يعلن عن تشكيلة مصر لمواجهة ليبيريا ودياً

أعلن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استدعاء 24 لاعباً محلياً لمعسكر قبل مباراة ليبيريا الودية الخميس المقبل بملعب الجيش ببرج العرب، استعدادا لمواجهتي ليبيا في 8 و11 تشرين الأول/اكتوبر في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وطالب كيروش الذي حلّ بدلا من حسام البدري المقال من منصبه، بحصول اللاعبين المختارين على يومي راحة قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

وكان كيروش قد اعلن القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي ليبيا.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الليبي المتصدر بست نقاط، ويحلّ الغابون ثالثا بنقطة وحيدة وتتذيل أنغولا جدول الترتيب بلا رصيد.

وبرزت وجوه جديدة في التشكيلة على غرار جناح بيراميدز إبراهيم عادل، حارس فاركو محمد صبحي ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش.



في ما يلي القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الزمالك)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي " أفشة" (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز).

الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش).

وكانت القائمة المبدئية للمحترفين التي أعلنها المدرب البرتغالي ضمت كل من .. محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي مرسي (إيبسويتش الانكليزي)، عمر مرموش ( شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني ملطية سبور التركي).