قطر تهزم سنغافورة 2-صفر وديا

فاز المنتخب القطري لكرة القدم 2-صفر على نظيره السنغافوري في المباراة الودية التي جرت بينهما الخميس في اطار استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل محمد مونتاري الهدف الاول (32 )، وشهدان سليمان خطأ في مرمى منتخب بلاده (43 ).

واقيمت المباراة بدون حضور اعلامي وجماهيري برغبة الاسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الذي دفع بعدد من اللاعبين البدلاء في التشكيلة الاساسية لمنح بعض الاساسيين الراحة.

وتستعد قطر للقاء افغانستان في طاجيكستان الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الخامسة، وسنغافورة تواجه اليمن في البحرين ضمن المجموعة الرابعة.





